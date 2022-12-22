В Тульской области росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве Фото: материалы пресс-служб

Около полуночи, находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что совершивший тяжкое преступление мужчина скрылся с места происшествия.

Росгвардейцы обнаружили и задержали подходящего под ориентировку гражданина на улице Коммунарова. 50-летний мужчина был передан сотрудникам полиции. В его отношении СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».