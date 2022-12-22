Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:06

В Тульской области росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

В Плавске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

В Тульской области росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Фото: материалы пресс-служб

Около полуночи, находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что совершивший тяжкое преступление мужчина скрылся с места происшествия.

Росгвардейцы обнаружили и задержали подходящего под ориентировку гражданина на улице Коммунарова. 50-летний мужчина был передан сотрудникам полиции. В его отношении СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».