В Тульской области проиндексируют выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Согласно приказу регионального минтруда, в Тульской области с 1 января 2023 года ежемесячная денежная выплата одному из родителей погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов, принимавших участие в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях, а также выполнявших задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств составит 4 635,2 рубля.

Ежемесячная денежная выплата вдовам (вдовцам) тех же категорий граждан, не вступившим в повторный брак, будет в размере 4 635,2 рубля. Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву - 2 317,61.