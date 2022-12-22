В пятницу, 23 декабря в Тулу приедет поезд Деда Мороза Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прибытие поезда Деда Мороза произойдет в 16:10, а убытие — в 20:00. В составе - приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы.

Традиционно запланирована праздничная программа с участием аниматоров и артистов.

Стартовавший 22 октября из Великого Устюга состав посетит до 15 января более 130 городов Севера, Центральной части России, Транссиба и БАМа. И доберется до станции «Тихоокеанская», которая является самой крайней точкой российских железных дорог. Таким образом, состав проедет свыше 33 000 км.

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