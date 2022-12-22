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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:44

На Московском путепроводе в Туле перезапустят движение по отремонтированной половине

Полосность его изменится
Игорь КОПЫТОВ
На Московском путепроводе в Туле перезапустят движение по отремонтированной половине

На Московском путепроводе в Туле перезапустят движение по отремонтированной половине

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Московском путепроводе в Туле будут организованы две полосы для движения после открытия отремонтированной половины и закрытия второй половины для дальнейшего ремонта. Это связано с тем, что конструкция путепровода изменилась. Он стал выше на 70 сантиметров.

К разбору и ремонту второй половины Московского путепровода приступят сразу после открытия первой. Произойти это должно в ночь с 23 на 24 декабря. Полностью же завершить ремонт планируют к декабрю 2023 года. На реконструкцию из федерального бюджета выделили 1,3 млрд рублей.