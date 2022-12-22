В Новомосковске Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области установлена личность и местонахождение мужчины, обвиняемого в совершении убийства в Новомосковске.

Предположительно, вечером 20 декабря женщина, обеспокоенная тем, что ее сожитель не выходит на связь в течение двух дней, приехала в его квартиру по улице Космонавтов в Новомосковске. Открыв дверь, она обнаружила тело с признаками насильственной смерти.

Следственные и правоохранительные органы Тульской области менее чем за сутки установили местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый уроженец Новомосковска. На допросе задержанный сообщил, что убитый попросил его покинуть квартиру, после чего тот избил мужчину и нанес смертельный удар в шею.

Расследование уголовного дела продолжается.