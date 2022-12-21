Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

20 декабря водитель Porshe Cayenne, увидев сотрудников ГИБДД, резко развернул автомобиль и поехал в другую сторону. Представили власти сразу заподозрили что-то неладное и утроили погоню за мужчиной.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, машину занесло в снег и она остановилась. Сотрудники ГИБДД подбежали к машине и попытались вытащить водителя из салона, но он закрыл окна и заблокировал двери. В момент, когда один и стражей порядка разбил окно и пытался достать ключ зажигания, злоумышленник тронулся с места и полицейский повис на двери, проехав на ней примерно 50 метров. Второй сотрудник полиции начал стрелять по задним колесам автомобиля, но водителю удалось скрыться.

Спустя час после происшествия, полицейские заметили на улице похожего мужчину, его задержали и доставили в дежурную часть. 34-летний мужчина сознался в совершении преступления и рассказал где спрятал автомобиль.

В данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Прокатившийся на двери сотрудник полиции получил телесные повреждения различной степени тяжести.