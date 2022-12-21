Житель Тулы дал взятку сотруднику полиции в размере 14,1 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С февраля 2017 года по июнь 2022 года директор коммерческой организации передавал сотруднику полиции денежные средства в общей сумме 14,1 млн рублей. Мужчина хотел свободно торговать табачной продукцией на территории Тулы.

Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении, по результатам которого организацию оштрафовали на 10 млн. рублей.

В отношении полицейского также состоялся обвинительный приговор.