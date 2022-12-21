Хозяева погибшей рыси в Туле намерены подать в суд на региональный Минприроды Фото: материалы пресс-служб

Домашняя рысь по кличке Даша, выпущенная в лес сотрудниками департамента охотничьего хозяйства, была найдена мертвой. Хозяин рыси уверен, что животное погибло из-за передозировки транквилизаторами. Мужчина заявил, что намерен подать в суд на министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

В ведомстве заявили, что действовали по заявлению жителей. Животное, 19 лет прожившее с хозяевами, якобы вело себя агрессивно и рычало. Специалисты отловили его и выпустили его в естественную среду обитания — в лесной массив у Щегловской Засеки, где погибло через двое суток.

По этому факту тульская природоохранная прокуратура уже организовала проверку. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.