В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за выпадения осадков в виде мокрого снега Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 21:00 21 декабря до 21:00 22 декабря на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега, местами ледяной дождь, гололедица, ухудшение видимости до 500 метров, а также усиление порывов ветра до 11 м/с, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, в случае вынужденных поездок, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также водители не должны создавать препятствий работе снегоуборочной технике.