Жители Тульской области обогатили мошенников на 2 миллиона 721 тысяча 40 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 24-летняя жительница Тулы перевела мошенникам 821 тысячу рублей, 51-летний мужчина из Суворова - 700 тысяч рублей, 29-летний мужчина из Щекина - 500 тысяч рублей и 34-летний житель Щекина - 30 тысяч рублей.

Также, 53-летний мужчина, проживающий в Узловой, обратился в полицию, после того как была обманут мошенником. По его словам, злоумышленник, представившись сотрудником инвестиционной компании, позвонил ему с неизвестного номера и предложил женщине инвестировать свои деньги в крупные государственные и международные проекты с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Потерпевший, недолго думая, перевел им 600 тысяч рублей.

Еще одна 52-летняя жительница Новомосковска попалась на уловки злоумышленников. Она хотел приобрести ноутбук и ,наткнувшись на сайт принадлежащий мошенникам, отправила им деньги за товар.

18-летний парень из Тулы захотел помочь своему другу. Ему написал в соцсети «друг», у которого взломали страницу, и попросил помощи. Подросток конечно же отправил 4 тысячи рублей. Но как выяснилось потом, ни о какой помощи приятель не просил.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.