В Туле открылась выставка, посвященная истории Новороссии Фото: материалы пресс-служб

20 декабря, в Музее обороны Тулы открылась выставка, посвященная истории Новороссии и советского Донбасса в период Великой Отечественной войны.

40 подлинных предметов можно будет увидеть на выставке. Таких как: первый географический атлас Российской империи; письма, документы, фотографии, книги, личные вещи участников Великой Отечественной войны; китель и папаху Маршала Советского Союза, и многое другое.

Кроме того, экспозицию дополняет передвижная выставка «Герои с вечно русским сердцем», которая посвящена подвигам участников СВО. В дальнейшем она будет присутствовать в муниципальных образованиях региона.

Также, в рамках выставки школьники, посетившие её, получили в подарок новую книгу Ивана Соловьева «Красные линии».

Выставка будет работать в Музее обороны Тулы до 23 января.