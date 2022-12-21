В Туле открылась выставка, посвященная истории Новороссии
Фото: материалы пресс-служб
20 декабря, в Музее обороны Тулы открылась выставка, посвященная истории Новороссии и советского Донбасса в период Великой Отечественной войны.
40 подлинных предметов можно будет увидеть на выставке. Таких как: первый географический атлас Российской империи; письма, документы, фотографии, книги, личные вещи участников Великой Отечественной войны; китель и папаху Маршала Советского Союза, и многое другое.
Кроме того, экспозицию дополняет передвижная выставка «Герои с вечно русским сердцем», которая посвящена подвигам участников СВО. В дальнейшем она будет присутствовать в муниципальных образованиях региона.
Также, в рамках выставки школьники, посетившие её, получили в подарок новую книгу Ивана Соловьева «Красные линии».
Выставка будет работать в Музее обороны Тулы до 23 января.