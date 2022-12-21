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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:31

Житель Новомосковска был найден мертвым в своей квартире

На теле присутствуют признаки насильственной смерти
Источник:kp.ru
Житель Новомосковска был найден мертвым в своей квартире

Житель Новомосковска был найден мертвым в своей квартире

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает следственный комитет по Тульской области, 58-летний мужчина, проживающий в Новомосковске, не выходил на связь в течении двух дней. Гражданская супруга пострадавшего была обеспокоена этим и решила наведаться к нему в квартиру. Прибыв на место, она обнаружила мертвое тело с признаками насильственной смерти.

Следователи следственного отдела произвели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники.

Расследование уголовного дела продолжается. В данный момент ищут виновника тяжкого преступления.