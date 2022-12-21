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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:50

В Тульской области задержали вора ноутбука

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
В Тульской области задержали вора ноутбука

В Тульской области задержали вора ноутбука

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

52-летний мужчина, проживающий в Болохово, обратился в полицию за помощью, так как у него был украден ноутбук. Преступником оказался 47-летний приятель жертвы, который украл данное устройство после совместного распития спиртных напитков.

Полиции удалось задержать злоумышленника. Его отвезли в отделение, где он признался в содеянном. Ноутбук изъяли и вернули законному владельцу.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.