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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:20

Во время пожара в Тульской области погиб мужчина

Эвакуировали 4 человека и 1 ребенка
Источник:kp.ru
Во время пожара в Тульской области погиб мужчина

Во время пожара в Тульской области погиб мужчина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 декабря, в жилом доме на ул. Чернышевского в Ефремове произошел пожар. По предварительной информации, причина – неисправность проводки в напольном светильнике.

На возгорание приехали 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь и эвакуировать 5 человек. Но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 63-летнего мужчины.

В данный момент, следственным отделом проводится процессуальная проверка.