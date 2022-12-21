Во время пожара в Тульской области погиб мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 декабря, в жилом доме на ул. Чернышевского в Ефремове произошел пожар. По предварительной информации, причина – неисправность проводки в напольном светильнике.

На возгорание приехали 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь и эвакуировать 5 человек. Но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 63-летнего мужчины.

В данный момент, следственным отделом проводится процессуальная проверка.