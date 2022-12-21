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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:49

21 и 22 декабря в Туле временно ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
Игорь КОПЫТОВ
21 и 22 декабря в Туле временно ограничат движение транспорта

21 и 22 декабря в Туле временно ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период проведения в Туле работ по уборке и вывозу снега в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 18:00 21 декабря по 10:00 22 декабря на парковочном пространстве, ограниченном домами №№ 1, 2 по ул. Путейской и домами №№ 48к1, 48к3 по Красноармейскому проспекту, будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.

Владельцев автомобилей просят учитывать данные ограничения и заранее планировать маршрут движения.