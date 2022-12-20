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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 14:40

Жителя Тульской области осудили на 9,5 лет за убийство своего знакомого

Приговор в законную силу не вступил
Источник:kp.ru
Жителя Тульской области осудили на 9,5 лет за убийство своего знакомого

Жителя Тульской области осудили на 9,5 лет за убийство своего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 августа 2022 года мужчина, проживающий в Алексине, распивал спиртные напитки со своим 50-летнем другом. В один момент между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял шампур-вилку и нанес пострадавшему 6 сильных ударов по телу. На следующий день мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.