21 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Седова, 1, 2; ул. Смидович, 14, 16, 16-а, 18, 18-а; ул. Оружейная, 27, 27-а; ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Ф. Энгельса, 62, 64;
с 9:00 до 17:00 - ул. Ак. Павлова, 1-в, 1-г; ул. Н. Руднева, 60-а;
с 9:30 до 11:00 - ул. Ложевая, 135, 137, 139, 141; ул. Калинина, 14, 16, 18 к.1, 18 к.2, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.5;
с 12:30 до 14:00 - Красноармейский пр-т, 27, 36; ул. Фрунзе, 4; ул. Сойфера, 39; ул. Ф. Смирнова, 7.