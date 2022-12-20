На территории Тульской области прошло профилактическое мероприятия "Должник" Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 5 по 16 декабря 200 года сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов провели мероприятие, направленное на выявление к ответственности людей, которые уклоняются от выплаты административных штрафов.

Вот вся статистика за 12 дней:

- проведено 16 рейдов;

- составлено 372 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ;

- 579 человек были осведомлены об имеющихся у них задолженностях;

- направлено 2933 постановления об административных правонарушениях в службу судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов.

В случае, если правонарушитель никак не отреагирует на назначенный ему штраф, дело будет направлено в суд.

Напоминаем, что за данное нарушение вам может грозить наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.