В Тульской области поймали мошенника, который обманул 7 жителей региона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с июля по ноябрь 2020 года 45-летний житель Донского договаривался с жителями Тульской области об оказании различных услуг. Перед тем как приступить к своим обязанностям, он требовал у них предоплату, а после переставал выходить на связь. Всего было обмануто 7 человек на общую сумму 283 тыс. рублей.

Недавно злоумышленник был задержан. Его обвиняют по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданам.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.