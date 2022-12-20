Жительница Тулы фиктивно поставила на учет 180 иностранцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 13 по 28 июня 2022 года, женщина, проживающая в пос. Косая Гора, поставила на учет в своем жилом помещении 180 иностранцев, но по данному адресу ни один из них не проживал.

Также, с 10 сентября 2021 года по 3 февраля 2022 года, она зарегистрировала 6 граждан Российской Федерации в принадлежащем ей жилом помещении, зная, что в нем жить тоже никто не будет.

Уголовное дело направлено в суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, злоумышленницу неоднократно судили за аналогичные преступления.