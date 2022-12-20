4 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека в возрасте от 26 до 68 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма похищенного составила 3 миллиона 488 тысяч 384 рубля.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.