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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 10:40

4 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

Всего было похищено 3 миллиона 488 тысяч 384 рубля
Источник:kp.ru
4 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

4 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека в возрасте от 26 до 68 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма похищенного составила 3 миллиона 488 тысяч 384 рубля.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.