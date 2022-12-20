В Новомосковске Тульской области задержали группы цыганского этноса, ограбившую на остановке мужчину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть Новомосковска с заявлением обратилась 49-летняя женщина, сообщившая, что вечером к ее мужу, стоящему на остановке общественного транспорта, на автомобиле подъехала компания молодых людей. Один из них отобрал у него 2 тысячи 800 рублей. Поскольку потерпевший сел в автобус и уехал в другой регион, о произошедшем он сообщил жене уже по телефону.

Был незамедлительно введен план «Перехват», в соседние районы были переданы ориентировки на нападавших и на автомобиль, на котором передвигались грабители. В результате в Донском экипаж ГИБДД задержал «ВАЗ-2106» без регистрационных номров. Как оказалось, именно эти пять человек, находившихся в салоне, и ограбили мужчину в Новомосковске.

Похищенные деньги изъяты и возвращены владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.