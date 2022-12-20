Туляк подал в суд из-за призыва в рамках частичной мобилизации и проиграл Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тулы подал в суд из-за призыва в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, заявив, что действия призывной комиссии и военкомата нарушают его права, являются незаконными и их решение следует отменить.

В частности, истец указал, что во врученной ему повестке не была указана причина вызова в военкомат. Также он предоставил справку с места работы о бронировании. Плюс были жалобы на состояние здоровья, а именно головные боли после ДТП. И главное, уверял он, медицинского осмотра при призыве не проводилось.

Вместе с тем, в материалах дела указано, что на момент призыва истец не был включен в списки на бронирование, а потому у призывной комиссии не было оснований для отсрочки. В медицинских документах не было данных о жалобах на состояние здоровья. Что касается ухудшения состояния, то военнослужащему напомнили о праве обратиться с соответствующим рапортом к командованию воинской части по месту прохождения службы.

В итоге решение призывной комиссии признали законным. В удовлетворении иска мужчине отказали.