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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:16

В Тульской области предложено освободить от транспортного налога мобилизованных и их вдов

Соответствующий законопроект направлен в облдуму губернатором
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области предложено освободить от транспортного налога мобилизованных и их вдов

В Тульской области предложено освободить от транспортного налога мобилизованных и их вдов

Фото: материалы пресс-служб

Так, предлагается освободить от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства за периоды 2022 и 2023 годов граждан, призванных на военную службу по мобилизации, контрактников, либо их супруг, а также одного из родителей погибшего в ходе участия в СВО, вдову погибшего, не вступившую в повторный брак.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года.