20 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Ф. Энгельса, 62, 141; ул. Гастелло, 5-39 (нечётн.), 10-32 (чётн.), 1-б, 1-в, 3, 3-а, 18-а; ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-31 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.); ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.); ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.); ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а; ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 55-в; ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.), 39-а; ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а; ул. Гастелло, 34; ул. Белинского, 52; ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.); ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Бородина, 38; ул. С. Ковалевской, 29, 31, 36, 36-а; ул. Свободы, 43-57 (нечётн.), 58; ул. Л. Толстого, 122, 124; Мясново: 2-й Лихвинский пос., 3-26, 18-а; 9-й Лихвинский пр-зд, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 2, 4, 6; 2-й Лихвинский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 18; пр-зд Косой, 4, 6, 8, 10;

с 9:00 до 17:00 - ул. Революции, 6;

с 9:30 до 13:30 - ул. Революции, 51, 53; ул. Дм. Ульянова, 23-а; ул. Демонстрации, 52-а;

с 10:00 до 11:00 - пр-т Ленина, 95, 97; ул. Обручева, 2, 2-а, 4; ул. Циолковского, 1, 1-а, 3;

с 10:00 до 12:00 - ул. Яблочкова, 1-а;

с 13:30 до 16:00 - ул. Революции, 24, 24-а, 53; ул. Бр. Жабровых, 9; ул. Демонстрации, 46.