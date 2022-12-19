В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за снегопада и гололедицы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 21:00 19 декабря до 21:00 20 декабря на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, выпадение осадков в виде снега, местами гололедица, на отдельных участках снежные заносы и усиление порывов ветра до 10 м/с, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, в случае вынужденных поездок, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также водители не должны создавать препятствий работе снегоуборочной технике.