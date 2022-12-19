Жительница Тульской области оплатила несколько покупок с найденной банковской карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, обратилась в полицию с заявлением. По её словам, в период с 11 по 13 декабря 2022 года с её утерянной банковской карты было совершено несколько покупок на общую сумму 10 тысяч 906 рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась З0-летняя женщина из поселка Дубна. В отделении полиции она полностью признала свою вину.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело