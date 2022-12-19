21 070 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Тульской области зарегистрировано 21 070 случаев гриппа и ОРВИ за неделю . Это выше эпидпорога более чем в 2,5 раза. При этом еженедельный темп прироста числа заболевших снизился с 68% до 13%.

С 12 по 18 декабря вирусы гриппа подтверждены у 49 заболевших: грипп А H1N1 (свиной грипп) подтвержден у 48 человек, у 1 человека — грипп А + грипп В.

Также, в Тульской области частично приостановлена работа в 52 группах 22 детских садов, в 401 классе в 78 школах, а также в 50 группах 5 тульских колледжей. Помимо этого, временно прекратили свою работу 2 детских сада и 8 школ.