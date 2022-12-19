На 86-году ушел из жизни известный поэт, почетный гражданин Тулы Валерий Ходулин Фото: соцсети

Валерий Георгиевич родился 17 августа 1937 года в Туле в рабочей семье. С 15 лет работал на Тульском оружейном заводе. Служил на флоте, в том числе на крейсере «Аврора». В 1965 году окончил Литературный институт имени М. Горького. В 1965–1978 годах был старшим редактором Приокского книжного издательства в Туле. Впоследствии на протяжении многих лет возглавлял пресс-службу Косогорского металлургического завода. С 1972 года был членом Союза писателей СССР.

Жизненный путь Валерия Ходулина был неразрывно связан с Тулой. Он посвятил себя воспеванию родного края и земляков в поэтических строках, таланту и смекалке местных мастеров, описывал героические страницы истории города оружейников, подвиг туляков во время Великой Отечественной войны. Валерий Георгиевич автором известных поэтических произведений о Петре I, Демидове, Мосине, Дегтяреве, Токареве, Калашникове, Макарове, цикла стихотворений о Льве Толстом. Им воспеты многие тульские улицы, храмы, исторические памятники. В его стихах возникает неповторимый, незабываемый облик Тулы, заставляющий любить родной город, его историю, его людей.

Ходулин много выступал с чтением стихов, бывал в ГДР, Чехословакии, Франции, в 90-е годы посещал российских бойцов в Дагестане и Чечне. В 1995 году получил звание заслуженного работника культуры России, в 2005 году - почетного гражданина Тулы.