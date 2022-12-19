Туляки воссоздали родной город в реальности видеоигры Фото: соцсети

Активные туляки собирают оружейную столицу в игре в масштабе один к одному с августа 2020 года. Сейчас уже доступны локации площади Ленина, Кремля и Кремлевского сквера. Умельцы воссоздают город, учитывая точность архитектуры зданий, а также, придерживаясь расположения каждого дерева.

Вначале строительства создателей было трое. Но со временем к ребятам присоединялись такие же идейные люди. И сегодня, зайдя на сервер, можно увидеть город, как настоящий, но… построенный из блоков.