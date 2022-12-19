Дети тульских мобилизованных получат бесплатное питание в школах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня порядка 60% детей в Туле питаются за счет бюджетных средств: это все 1-5-классники, а также ребята с 6 по 11 класс из числа семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных, малообеспеченных и приемных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь ко второй категории – а это около 700 учащихся - в школьных столовых будут кормить на безвозмездной основе также детей военнослужащих, участвующих в СВО - 139 школьников.

Из бюджета на эти цели дополнительно будет выделено 1,8 млн рублей.