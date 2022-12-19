В ДТП с попутным столкновением в Тульской области пострадали две девочки Фото: материалы пресс-служб

17 декабря в 10:00 на 152-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Заокского района 37-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 во время обгона совершил попутное столкновение с LADA 213100 под управлением 41-летнего водителя, который в этот момент пытался повернуть налево, после чего иномарка отлетела в опору ЛЭП.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры обоих транспортных средств: в «Ладе» пострадали 40-летняя женщина, которой потребовалась госпитализация, и 7-летняя девочка 2015 года рождения, отпущенная после оказания помощи на месте. А вот юная пассажирка 12 лет из «Тойоты» угодила в больницу. 73-летняя женщина рядом с ней обошлась помощью на месте.