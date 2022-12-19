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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 10:08

Не справился с управлением и вылетел на «встречку»: ДТП в Тульской области

Авария произошла в темное время суток
Игорь КОПЫТОВ
Не справился с управлением и вылетел на «встречку»: ДТП в Тульской области

Не справился с управлением и вылетел на «встречку»: ДТП в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

16 декабря в 18:00 на 109-м километре автодороги «Кашира - Серебряные пруды – Кимовск - Узловая» на территории Кимовского района 29-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Cerato под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП различные травмы получили водитель автомобиля Kia и 29-летний пассажир автомобиля Mitsubishi. Оба после оказания медицинской помощи были отпущены.