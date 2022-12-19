Музею-усадьбе «Ясная Поляна» выделяют средства на реставрацию мастерских и строительство фондохранилища Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на выделенные средства возведут фондохранилище, которое должно быть оснащено по самым современным требованиям с возможностью открытого хранения. Посетители музея смогут увидеть фондовые вещи, которые по тем или иным причинам не выставляются. Здесь же будет располагаться архив на 5000 единиц хранения. Строительство было начато еще несколько лет назад, но возникли проблемы с застройщиком, и до сих пор идут судебные расследования о нецелевом использовании средств.

Также отреставрируют мастерские музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», в которых будут работать народные мастера, керамисты, флористы. Там же планируетя проводить выставки, мастер-классы и занятия с детьми.