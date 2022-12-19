Сегодня, 19 декабря заканчивается прием заявок на участие в конкурсе на пост главы администрации Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На данный момент известно, что первым кандидатом на этот пост стал Илья Беспалов, который сейчас занимает должность первого заместителя главы администрации города. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети.

Назывались и другие имена возможных претендентов, среди которых глава Новомосковска Сергей Бирюлин, а также глава Узловского района Николай Терехов. Об их шагах пока ничего неизвестно.

Напомним, претендовать на пост сити-менеджера могут граждане Российской Федерации от 18 до 65 лет, владеющие русским языком; имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности и направлению подготовки не менее четырех лет.

Кандидатов будет отбирать конкурсная комиссия в состав которой вошли мэр города Ольга Слюсарева и три заместителя председателя Гордумы – Алексей Ионов, Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов. Согласно распоряжению губернатора региона, также членами конкурсной комиссии станут зампред правительства региона Антон Агеев, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов, первый заместитель председателя областного парламента Марина Левина и депутат Облдумы Юрий Цкипури.

Имя главы администрации Тулы станет известно 25 января.