Москвичи смогут посетить Тулу по военно-патриотическому пакетному туру Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Это так называемый «тур выходного дня» в Тульскую область со стартом из Москвы. Двухдневная программа позволит увидеть главные достопримечательности области и рассчитана на широкую аудиторию, в том числе семьи с детьми.

В экскурсионный тур «Миссия выполнима» входят: посещение Тульского Кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения, Музей оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить его влияние на становление российского государства, и Музей обороны Тулы - единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона города-героя, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц

Заезды по турам выходного дня начнутся уже в январе 2023 года.