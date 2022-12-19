В центральном парке Тулы начала работу резиденция Деда Мороза Фото: материалы пресс-служб

18 декабря начала работу Резиденция Деда Мороза в Белоусовском парке. На праздник открытия к детворе Зимний волшебник и Снегурочка приехали в расписных санях, запряженных лошадью. Ребята и взрослые встретили их радостными криками.

Главные персонажи Нового года пообщались с детьми, сфотографировались с ними. Дед Мороз на своем троне слушал стихи и песни. Некоторые из ребят танцевали вместе со Снегурочкой. И, конечно, каждому юному гостю достался на память приятный подарок.

Рядом с ёлочкой в резиденции расположилась фотозона, где можно было сфотографироваться со Снегомастерами, а в детском городке можно было бесплатно покататься на пони, попить сладкого чая с пирожками, сделать новогодний аквагрим, поучаствовать в игровом и танцевальном флешмобах.

Теперь Дедушка Мороз ждет детей в своей резиденции 24, 25, 31 декабря с 11.00 до 13.00.

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