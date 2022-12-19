Новый год щекинцы в Тульской области встретят с парадом планет на городской площади Фото: материалы пресс-служб

В этом году на городской площади была проведена реконструкция по проекту «Химия с природой. Благоустройство центра Щекино». В его основу легла идея создания единого пространства города и центрального парка.

Сейчас территория оснащена энергосберегающим оборудованием и художественной подсветкой, а установка видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город» обеспечит сохранение комфорта и требований безопасности жителей и гостей города. В ходе проекта благоустроили центральную площадь Ленина: уложили тротуарную плитку, установили долгожданный фонтан, смотровую площадку в виде шахтерской лампы, как дань историческому прошлому города, качели под молекулярными навесами, дизайнерские скамьи, обустроили клумбы и высадили зеленые насаждения. В парке ДК также по проекту «Химия с природой. Благоустройство центра Щекино» установили детский игровой городок в космической тематике, стену «Парад планет» с макетами планет солнечной системы, веревочный городок, благоустроили зону отдыха с лавочками, фонарями, пешеходными дорожками.