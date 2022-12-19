В Туле проверили работу Бюро судебно-медицинской экспертизы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сейчас здесь работают свыше 160 сотрудников, в том числе, 49 врачей и 38 средних медицинских работников. В этом году трудоустроено 7 судебно-медицинских экспертов.

Бюро проводит экспертизы и исследования для органов дознания, органов предварительного следствия и судов. В структуре учреждения — подразделения в Туле, Алексине, Богородицке, Ефремове, Киреевске, Новомосковске, Плавске, Суворове, Узловой и Щекинском районе.

Благодаря общим алгоритмам маршрутизации обеспечена доступность судебно-медицинских услуг в регионе. Лабораторные подразделения учреждения проводят микроскопические, химико-токсикологические, биохимические, биологические, молекулярно-генетические, идентификационные исследования. За год проводится более 57 тысяч исследований.

Проверку провели главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Тульской области, которые рекомендовали усилить работу с целевиками по пополнению штата бюро.