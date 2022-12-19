В Тульскую область грядут сильные морозы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 декабря в Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более.

В связи с этим спасатели напоминают жителям области о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня также возможно выпадение осадков в виде снега.