Жительница Тульской области рассказала об издевательстве над её отцом в городской больнице Новомосковска Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 декабря появилась новость о жестком обращении над пациентом в городской больнице Новомосковска.

По словам дочери потерпевшего, ее отец поступил в терапевтическое отделение для планового осмотра. Состояние мужчины было удовлетворительным, психических расстройств у него не наблюдалось и в больницу пришел самостоятельно.

Через неделю нахождения в больнице получил вывих плеча и попал в реанимацию из-за не контроля уровня сахара. За это время мужчина практически перестал выходить на связь, а когда с ним наконец смогли связаться – почти не говорил, но прошептал, что лежит связанный и почти не получает ни воды, ни еды- рассказывает автор. Она и ее мать каждый день звонили в отделение, пытались связаться с заведующей, чтоб узнать о самочувствии мужчины. По словам работников больницы – пациент находится в состоянии средней тяжести, ест и пьет сам, за ним ухаживают.

По факту размещения данной информации проходит проверка прокуратурой города Новомосковска. Только после нее смогут дать оценку исполнения сотрудниками больницы законодательства о здравоохранении, так же по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования и привлечение виновных лиц к ответственности.