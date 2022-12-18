18 декабря за порядком в Туле проследит дежурный Александр Сивунов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 18 декабря, на посту дежурного значится Сивунов Александр Александрович - заместитель начальника главного управления — начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.