Житель Тульской области убил своего друга Фото: Алексей ФОКИН (фото)

35-летний житель Ефремова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего 36-летнего друга из-за проигранного спора. Накануне мужчины заключили пари на результаты ЧМ по футболу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Тело было найдено 15 декабря 2022 года в жилом доме на улице Дружбы. После задержания злоумышленник полностью признал свою вину.

В данный момент следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу.