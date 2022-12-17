Жители региона обогатили мошенников почти на 5 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 пострадавшим звонили злоумышленники звонили с неизвестных номеров и представлялись сотрудниками банков. Они предлагали перевести на «безопасный счет» свои сбережения. На такую уловку повелись: 32-летний житель Алексина, который лишился 890 тысяч рублей; 62-летняя пожилая женщина, проживающая в Донском – 888 тысяч 338 рублей; 75-летний туляк – 672 тысяч рублей; 56-летний и 53-летний мужчины из Киреевска - 513 тысяч рублей и 235 тысяч рублей; 60-летняя жительница Суворова – 163 тысяч рублей.

Также, пожилая 84-летняя женщина обратилась в отдел МВД. Она сообщила, что ей поступил звонок с информацией о том, что её внучка якобы попала в аварию, и для урегулирования данной ситуации необходимо заплатить круглую сумму денег. К ней приехал неизвестный мужчина, которому она передала 247 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.