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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 9:05

В Тульской области задержали мужчину за кражу телефона

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Тульской области задержали мужчину за кражу телефона

В Тульской области задержали мужчину за кражу телефона

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции с заявлением пришел житель города Донской. По его словам, ночью, рядом с его домом, злоумышленник, применив силу, отобрал у него телефон, сумма которого составляет 8 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, который полностью признал свою вину.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело. Также, злоумышленник подписал подписку о невыезде.