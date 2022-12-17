В Тульской области задержали мужчину за кражу телефона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции с заявлением пришел житель города Донской. По его словам, ночью, рядом с его домом, злоумышленник, применив силу, отобрал у него телефон, сумма которого составляет 8 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, который полностью признал свою вину.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело. Также, злоумышленник подписал подписку о невыезде.