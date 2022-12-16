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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 14:50

Жительница Тульской области призналась в убийстве жены своего внука

В скором времени женщина предстанет перед судом
Источник:kp.ru
Жительница Тульской области призналась в убийстве жены своего внука

Жительница Тульской области призналась в убийстве жены своего внука

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородицком районе,в жилом доме, на фоне личной неприязни друг к другу поссорились две женщины. В момент конфликта, 66-летняя пожилая женщина нанесла ножом два удара в живот и один удар в сердце. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

15 декабря 2022 года, злоумышленница пришла в полицию и созналась, что убила жену своего внука.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по выяснению причин, способствующих совершению данного преступления.