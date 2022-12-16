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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 14:30

В Тульской области завелись воры интернет-кабеля

Преступники были задержаны
Источник:kp.ru
В Тульской области завелись воры интернет-кабеля

В Тульской области завелись воры интернет-кабеля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, работающий начальником службы безопасности одной из телекоммуникационных компаний, обратился в полицию с заявлением. По его словам, из чердачного помещения, расположенного на улице Фрунзе, неизвестный украл 100 медного интернет-кабеля.

Спустя некоторое время полиции удалось найти преступников. Ими оказались 29-летний и 36-летний мужчины, работающие в другой телекоммуникационной компании.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства данного происшествия.