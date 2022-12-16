Неправильно припаркованные автомобили в Туле становятся причиной пробок Фото: соцсети

16 декабря на территории города зафиксировано два случая неправильной парковки автомобиля, из-за которой было перекрыто движение общественного транспорта.

Первый случай произошел на улице Марата. Автомобиль Mitsubishi припарковался рядом с детской больницей возле рельсов, но видимо не заметил, что его машина будет мешать проезду трамвая.

А во втором случае пострадал тролейбус на пр-те Ленина, который не смог продолжить движение в сторону станции «Южной» из-за припаркованного черного внедорожника.