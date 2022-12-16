7 жителей Тульской области были обмануты мошенниками за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Таким образом, 66-летний мужчина, проживающий в Новомосковске потерял 2 миллиона 496 тысяч 050 рублей, 30-летняя жительница Тулы - 47 тысяч рублей, 56-летняя женщина из Узловского района - 1 миллиона 40 тысяч рублей, 23-летняя кимовчанка - 540 тысяч рублей, 29-летняя девушка из Тулы - 521 тысячи рублей и 60-летний мужчина из Ефремова 300 тысяч рублей.

Также, 43-летней женщине, проживающую в Суворове, предложили переоформить банковскую карту. Её убедили установить специальное приложение для это, после чего с банковской карты потерпевшей было похищено 14 тысяч 140 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.