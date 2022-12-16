В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ухудшения погодных условий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 21:00 16 декабря до 21:00 17 декабря на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, перепады температур от отрицательных к положительным, выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем, местами гололедица, на отдельных участках снежные заносы и усиление порывов ветра до 11 м/с.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, в случае вынужденных поездок, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также водители не должны создавать препятствий работе снегоуборочной технике.